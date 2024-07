Road to Battiti 2024 a Bari, c'è Elodie: i cantanti e cosa sapere

GLI ARTISTI DEL BATTITI LIVE A OTRANTO

Il grande appuntamento estivo entrerà nel vivo nel weekend il 6 e il 7 luglio con il Battiti Live, che sarà condotto da Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli. Il cast è più che ricco e sono previste più di 150 performance. Come riporta l’Agenzia Dire, nella prima puntata saliranno sul palco Irama (On the Road), Gigi D’Alessio, Rose Villain, Gué, Michele Bravi, Blue, Fedez, Emis Killa, Sarah, Francesco Gabbani, Achille Lauro, Coma Cose, Alfa, Gabry Ponte, Rhove, Darin, Mida, Petit e Holden. Sulla pagina Instagram di Battiti Live sono stati inoltre annunciati gli artisti Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Anna, Arisa, Bnkr44, Boomdabash, Capo Plaza, Clara, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Geolier, Gianna Nannini, Icy Subzero, Il Pagante, Il Tre, La Rappresentante di Lista, LDA, Leo Gassmann, Mahmood, Maninni, Mr. Rain, Noemi, Orietta Berti, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, SLF, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors e Zerb. Sarà presente anche il corpo di ballo, composto tra gli altri da Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi e Christian Roberto da Amici 24, da Tommaso Stanzani e dal barese Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22.