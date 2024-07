Taylor Swift, The Tortured Poets Department disco più venduto top 10

The Tortured Poets Department di Taylor Swift ha venduto più copie fisiche di tutti gli altri album presenti in top 10 messi insieme. Classifica nella quale, peraltro, compaiono anche altri quattro dischi della cantautrice: 1989 (Taylor’s Version), Lover, Folklore e Midnights. I dati di Luminate sulle vendite dei formati fisici nei primi sei mesi dell’anno negli Stati Uniti parlano chiaro. L’ultimo album della popstar è il più comprato, con ben 2.474.000 copie, che sono seguite in seconda posizione dalle 306 mila copie di Hit Me Hard and Soft di Billie Eilish. Considerando anche le copie equivalenti, cioè gli stream (un album venduto si calcola rispettivamente ogni 1250 stream premium o 3750 stream free), il numero di copie vendute sale a 4.660.000. Infatti, sono 2 miliardi e 700 mila gli stream on demand delle canzoni dell’album. La vendita delle copie fisiche di The Tortured Poets Department è dovuta anche alle variegate edizioni di vinili, CD e cassette, che sono almeno 34.