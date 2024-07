Biagio Antonacci, la possibile scaletta del live di stasera a Pompei

Il cantante milanese è tornato in tour con “Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme”, che ha preso il via dall'Area Verde di Capannori lo scorso 5 giugno e si concluderà all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) il prossimo 29 settembre. Dal 18 al 20 luglio si esibirà per tre serate all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, tutte sold out. Scopriamo quali potrebbero essere le canzoni della setlist di stasera, domani e dopodomani



Biagio Antonacci questa sera si esibirà nella prima attesissima data della tripletta che concederà ai suoi fan partenopei (e a tanti turisti, anche) nello spettacolare scenario dell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei.

Il cantante milanese è tornato in tour con “Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme”, che ha preso il via dall'Area Verde di Capannori lo scorso 5 giugno e si concluderà all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) il prossimo 29 settembre. Dal 18 al 20 luglio si esibirà per tre serate a Pompei. Tutti questi show da tempo sono sold out. Scopriamo quali potrebbero essere le canzoni della setlist di stasera, domani e dopodomani, ricordando che nei seguenti paragrafi trovate la “possibile” scaletta dell’artista, non quella ufficiale e definitiva. "Noi siamo quasi pronti", aveva scritto Biagio Antonacci su Instagram all’inizio dell’estate 2024 per promuovere la sua nuova tournée. “L’estate regala opportunità diverse, vivile! La musica vibra più cristallina nelle vene e tutto si affianca alla magia, dedica a te stesso tutto. Prenditi per mano, Vola, Ti aspetto così, Con questa testa”. L’invito lanciato dal cantautore di Milano, 60 anni, è stato colto al volo dai suoi tantissimi fan sparsi per tutta Italia. E le tre date a Pompei hanno registrato il tutto esaurito, riconfermando l’amore viscerale che il pubblico nutre nei suoi confronti.



La scaletta In base alle scalette seguite da Antonacci nelle altre date della sua tournée, di seguito vi proponiamo una possibile lista di brani che probabilmente stasera, domani e dopodomani verranno cantate e suonate sul palco di Pompei. Il cantante sicuramente offrirà al pubblico tante canzoni tratte dal suo ultimo album, L’inizio, ma anche i successi meno recenti, quelli che ormai possiamo a buona ragione definire i classici di Biagio Antonacci, i pezzi che hanno reso leggendaria la sua carriera. Di seguito, le canzoni proposte nelle precedenti tournée: Convivendo



Se fosse per sempre



Mio padre è un re



Quanto tempo e ancora



Il cielo ha una porta sola



Lascia stare



Non so più a chi credere



Il mucchio



Angela



Non è mai stato subito



In Acustico



Ti dedico tutto



Non ci facciamo compagnia



Ti penso raramente



Seria



Buongiorno bell’anima



Dolore e forza



Vivimi



Se è vero che ci sei



Le cose che hai amato di più



Ti ricordi perché



Tu sei bella



Tra te e il mare



Mi fai stare bene



Mio fratello



Per farti felice



Pazzo di lei



Sognami



Non vivo più senza te



Liberatemi



Iris (tra le tue poesie)



Telenovela



Se io, se lei

approfondimento Biagio Antonacci, un evento unico con 10 date al Vittoriale

Antonacci: “Decidere una scaletta è sempre complesso” Per quanto riguarda la scaletta, Biagio Antonacci ammette che stilarla è sempre un’operazione delicata e difficile.

“Decidere una scaletta è sempre complesso, bisogna trovare un compromesso tra i brani che non possono mai mancare e che giustamente il pubblico si aspetta e quelli che per me sono importanti da cantare e riproporre al pubblico, ai più affezionati che li conoscono e magari non li ritrovano spesso nei live”, ha affermato il musicista. “Dopo ogni nuovo album poi cerco sempre di trovare un nuovo equilibrio tra le canzoni che il pubblico già conosce e quelle che invece deve ancora ascoltare per la prima volta dal vivo. Per questo tour poi abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra brani up tempo, da ballare insieme a me e ballate dove condividere insieme le emozioni che un concerto ti regala”.

approfondimento Biagio Antonacci presenta il nuovo album "L'inizio"

Il musicista ha voluto fortemente questo tour Antonacci ha fortemente voluto questa tournée e ha scelto personalmente i luoghi dove esibirsi. Sono tutte location importanti per la cultura e la storia del nostro Paese. Dopo le Terme di Caracalla a Roma, il Porto Antico di Genova, il Teatro al Castello di Roccella Jonica (due appuntamenti sold out) e l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (tutte e tre le date sold out), Antonacci e la sua band faranno tappa al Fossato del Castello di Barletta, al Teatro Antico di Taormina (sold out tutti e tre gli appuntamenti), allo Sferisterio di Macerata e all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera. "Questo tour è il mio modo per vivere la musica e far vivere la musica in luoghi davvero straordinari, per poter dare la possibilità a chi non li conosce di scoprire le bellezze del nostro paese perché è vero, lo sappiamo tutti, che l'Italia è un paese straordinario e pieno di luoghi importanti dal punto di vista culturale e artistico ma ancora ci sono persone che non li conoscono o che non hanno spesso occasioni per frequentarli”, ha detto Biagio Antonacci.

Il suo tour risulta non convenzionale anche per la scelta di rimanere per almeno due o tre giorni nello stesso luogo, occasione questa per lui e anche per i fan di godersi non solo una serata in un luogo d’eccezione ma anche visitando le città, scoprendone o riscoprendone le meraviglie e la storia.

approfondimento Biagio Antonacci, il nuovo singolo è A cena con gli Dei

Uno show che ripercorrerà le tappe della sua carriera Il cantautore milanese e la sua band di polistrumentisti hanno preparato uno show che ripercorrerà le tappe principali della carriera di Biagio Antonacci, ma darà anche modo ai fan di ascoltare gli ultimi successi estratti dall'album pubblicato a gennaio 2024, dal titolo L’Inizio. Da Se io se lei a Se è vero che ci sei, non mancheranno all’appello i tanti successi che hanno costellato la ormai oltre trentennale carriera di questo artista. Dalla sua ultima fatica discografica, invece, saranno proposti probabilmente grandi successi come i singoli A Cena con gli Dei e Lasciati pensare, oltre ad altri mai cantati dal vivo come Delivery.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., le date di Pompei sono a cura di Anni 60 produzioni nell'ambito della rassegna "Bop - Beats of Pompei", patrocinata dal Ministero della Cultura, e dal Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con il Comune di Pompei e le società Fast Forward e Blackstar.

10 date all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera Il culmine del tour arriverà a settembre con le 10 date all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, prima volta per un artista italiano a essere protagonista di una residency così lunga sulle sponde del Lago di Garda.

Biagio Antonacci ha ribattezzato questo tour non come il titolo dell’ultimo album ma “Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme”, sottolineando la sua volontà di ritrovarsi vicino il più possibile al suo pubblico dopo la fortunata esperienza del precedente Palco Centrale Tour. La continua ricerca di vicinanza e di calore umano viene messa in scena anche attraverso la scenografia pensata dallo show designer Francesco De Cave, il quale ha optato per un palco caratterizzato da Strip led di ultima generazione (e per questo a basso consumo) pensate per avvolgere l’artista milanese durante i differenti momenti dello show. approfondimento Buon compleanno Biagio Antonacci, le frasi più famose delle canzoni