Biagio Antonacci, un evento unico con 10 date al Vittoriale

Un evento unico Biagio Antonacci sarà protagonista di un evento davvero unico e impredibile per i suoi tantissimi fan: a settembre, infatti, sarà protagonista di 10 appuntamenti all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (Bs). È la prima volta che il Vittoriale degli Italiani, la casa-museo voluta da Gabriele D'Annunzio, viene concesso per 10 date consecutive a un artista pop italiano. I biglietti per le dieci date (17-18-20-21-22-24-25-27-28-29 settembre), prodotte e organizzate da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., sono disponibili da oggi, 25 gennaio. approfondimento Biagio Antonacci presenta il nuovo album "L'inizio"

Le parole di Biagio Antonacci Annunciando le date Antonacci ha ricordato che “il Vittoriale degli Italiani era un luogo dove andavo spesso, fin da bambino, con i miei genitori. Crescendo, quando ho iniziato a fare musica, ho pensato spesso alla possibilità di poter suonare in un luogo così importante per il nostro Paese, un luogo storico e al contempo importante per la cultura italiana”. Dopo 5 anni di attesa Biagio Antonacci ha pubblicato il suo nuovo album L’Inizio, il suo sedicesimo disco di studio, che ha debuttato sul podio della classifica dei dischi più venduti e ascoltati nel nostro Paese (al secondo posto nella classifica Vinili, cd e Musicassette). L’Inizio raccoglie in tutto 15 brani scritti negli ultimi quattro anni e lasciati sedimentare prima diventare da pensieri a vere e proprie canzoni.

approfondimento Biagio Antonacci, il nuovo singolo è A cena con gli Dei

La probabile scaletta Oltre al nuovo singolo A cena con gli dei, i brani pubblicati tra il 2022 e il 2023 (Seria, Telenovela e la collaborazione con Benny Benassi in Tridimensionale) e la nuova versione del successo del 2007 Sognami (in collaborazione con Tananai e Don Joe nata in occasione della partecipazione come ospite dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo), il disco contiene gli inediti: L'inizio, Delivery, È capitato, Anita, Lasciati pensare, Dimmi di lei, Bastasse vivere, Non diamoci del tu, Non voglio svegliarti, Evoco. approfondimento Buon compleanno Biagio Antonacci, le frasi più famose delle canzoni