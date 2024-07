Lucca Summer Festival 2024, il concerto di Rod Stewart. VIDEO

Il 7 luglio, unica data italiana, il rocker ha incantato la platea di 8mila persone che comprendeva anche Russell Crowe. L'artista si è esibito nei più grandi successi collezionati in oltre 50 anni di carriera, da Infatuation a Da Ya Think I'm Sexy?, e in cover senza tempo. Ha anche dedicato Rhythm of the Night all'Ucraina

Rod Stewart ha incantato la platea di 8mila persone del Lucca Summer Festival, che comprendeva anche Russell Crowe. Il 7 luglio, unica data italiana del re del rock, l’artista si è esibito nei più grandi successi collezionati in oltre 50 anni di carriera, da Infatuation a Da Ya Think I'm Sexy?, e in cover senza tempo, da It's a Heartache di Bonnie Tyler a Twistin’ the Night Away di Sam Cooke. Durante il concerto non sono passate inosservate le sue origini scozzesi, grazie alle cornamuse che in apertura hanno suonato Amazing Grace ed all’emblema di The Celtic Football Club – 1888 sulla batteria. Non sono mancati neppure i riferimenti all’attualità. Prima sui campionati di calcio europei, con annesso dispiacere per l’uscita dell’Italia ma altrettanta gioia per la qualificazione in semifinale dell’Inghilterra. Poi su temi più delicati, tanto che il rocker ha dedicato la canzone Rhythm of the Night all’Ucraina e ha indossato i colori giallo e blu della bandiera del Paese mentre sul maxischermo scorrevano le immagini della guerra.