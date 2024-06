Festa della Musica 2024, gli eventi e i concerti da non perdere

Il 21 giugno si festeggia la Festa della musica, che ha origine in Francia nel 1982 ed è diventata una ricorrenza europea nel 1985, in occasione dell'anno europeo della musica. Fin dall'edizione 2016, il Ministero della Cultura ne sostiene la promozione. Il tema di quest’anno è "La prima orchestra siamo noi" e che quindi vede protagoniste proprio le bande musicali, che saranno in concerto in tutta Italia. Ecco le proposte più interessanti