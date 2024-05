Entra nel vivo l'estate delle discoteche e dei festival

Non è un ponte vero e proprio quello del 2 giugno, ma è senz’altro un fine settimana che dà il via in maniera definitiva all’estate delle discoteche e dei festival, sia in Italia sia all’estero. Ecco i nostri suggerimenti per tutto il mese di giugno

In Italia



In Romagna la Villa delle Rose di Misano Adriatico propone venerdì 31 maggio Bob Sinclar, sabato 15 giugno Ilario Alicante, sabato 29 The Blessed Madonna (nella foto di Eva Pentel) una dj e producer statunitense tra le più seguite nel circuito internazionale dell’elettronica; lo scorso anno ho prodotto il brano “Mercy”, divenuto molto in fretta una hit anche e soprattutto al di fuori del circuito del clubbing. Sabato 1° il Cocoricò di Riccione presenta sabato Music On di e con Marco Carola, lo Space sempre a Riccione inaugura domenica 2 con Carl Cox. A Milano sabato 8 all’ex Macello in programma Zamna Festival con Adriatique, Armonica, Patrick Topping e Valerie Fox, sabato 15 al Carroponte di Sesto San Giovanni Holi Dance Festival con Padre Guilherme, assurto agli onori della cronaca mondiale la scorsa estate con il suo set durante la Giornata Mondiale della Gioventù, a dimostrazione che la musica elettronica sia davvero un linguaggio universale, in grado di unire i giovani in maniera assolutamente unica e inclusiva; in Fiera Milano venerdì 21 Gigi d’Agostino e sabato 22 Paul Kalkbrenner, venerdì 28 in Piazza Trento Trieste a Ferrara A Spirit of Trance con Aly & Fila, Markus Schulz, Noyse Kompressor, Paul van Dyk e Vini Vici. Al Phi Beach in Costa Smeralda – il club italiano meglio classificato nella Top 100 Clubs di quest’anno della rivista DJ Mag – sabato 15 Pablo Fierro, sabato 22 Themba e sabato 29 Claptone, il dj che in console indossa guanti bianchi e una maschera dorata.



All’estero

Musica elettronica protagonista in tutta Europa con festival che diventano un eccellente viatico per una vacanza e per conoscere nuovi territori, nuove abitudini, cibo e cultura che esulino dalle nostre abitudini. Qualche esempio imminente? Moga a Caparica (Portogallo) dal 27 maggio a 2 giugno con Acid Pauli, Dixon e Satori, UNUM a Shëngjin in Albania con Anfisa Letyago, Raresh e Sonja Mooner da giovedì 6 a martedì 11; Gathes of Agartha venerdì 7 e sabato 8 in Istria (Croazia) con Bedouin, Seth Troxler e Vintage Culture; da giovedì 13 a sabato 15 il Sónar di Barcellona, in versione by day e by night e come sempre con una line up di altissimo livello, con nomi del calibro di Floating Points, Laurent Garnier e Richie Hawtin. Sabato 22 a Bellinzona The Castle con Marco Carola, PAWSA e Da Vid, da domenica 23 a giovedì 27 giugno Hideout nell’isola di Pag, in Croazia, con Bicep, Hannah Laing e Love Remain. Tutto questo in attesa di un luglio che porterà in dote festival quali Ultra Europe in Croazia, EXIT in Serbia e Tomorrowland in Belgio.