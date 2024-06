Rock in Roma, Gabry Ponte in concerto all'Ippodromo delle Capannelle

Sabato 15 giugno Gabry Ponte si è esibito sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento incluso nel calendario del festival Rock In Roma

Venticinque anni di musica dance, energia e divertimento. Sabato 15 giugno Gabry Ponte si è esibito al Rock In Roma per uno show incandescente davanti a migliaia di persone. Il DJ ha condiviso una serie di scatti della serata sul suo profilo Instagram da oltre 690.000 follower.

Gabry Ponte ha condiviso un video raccontando la serata: “Da 25 anni sotto cassa”. Inoltre, il DJ ha pubblicato alcuni scatti scrivendo scherzosamente su Instagram: “Roma l’avemo fatta tremà ieri sera!! Siete stati ‘na cosa pazzesca”. Nelle prossime settimane il DJ sarà in concerto in varie località, tra le quali Francavilla al Mare, Cinquale, Cattolica, Gallipoli e Catania.

Gabry Ponte è tra i portabandiera della musica italiana nel mondo. Nel corso degli anni il DJ e produttore torinese ha superato i confini italiani divenendo un punto di riferimento per la musica dance a livello internazionale. Il 15 giugno l’artista si è esibito all’Ippodromo delle Capannelle nell’appuntamento incluso nel festival Rock In Roma, presente una folla entusiasta.

Il Rock In Roma è tra i più importanti festival a livello europeo. L’edizione di quest’anno presenta una line up con nomi di risonanza nazionale e internazionale. Tra gli artisti più attesi troviamo Geolier (FOTO), Gigi D’Agostino, Tedua e due iconiche rock band britanniche, ovvero i Placebo e i Deep Purple. La chiusura della kermesse sarà affidata a Tyga, in concerto il 3 agosto sul palco dell’Auditorium Parco della Musica.