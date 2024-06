Sherwood Festival 2024 a Padova: musica, teatro e talk. Il programma

Venerdì 7 giugno 2024, inizia la nuova edizione della kermesse musicale targata Padova. Prende il via con Margherita Vicario, a cui seguiranno molti altri artisti, tra cui Gazzelle e Subsonica, per un cartellone molto ricco di eventi di sette note e non solo. Per trentasei giorni, il Park Nord dello stadio Euganeo di Padova si trasformerà nella Foresta di Sherwood che celebra musica, socialità, teatro, sport e cultura

Oggi, venerdì 7 giugno 2024, inizia la nuova edizione dello Sherwood Festival a Padova. La kermesse targata Veneto prende il via con Margherita Vicario , a cui seguiranno tanti altri artisti, tra cui Gazzelle e Subsonica, per un cartellone molto ricco di eventi musicali e non solo. Per trentasei giorni, il Park Nord dello stadio Euganeo di Padova si trasformerà nella Foresta di Sherwood in cui si celebra musica, socialità, teatro, sport e cultura.

Di seguito trovate il programma completo dello Sherwood Festival 2024

7 giugno 2024 | MARGHERITA VICARIO + Gaia Morelli (1€ può bastare)

8 giugno 2024 | HOLI W/ PASTABOYS + Andrea Martini, Andrea De Luca, Edoardo Pontecorvi, Bruce Blayne, Trash Dance (1€ può bastare)

9 giugno 2024 | Sherwood For Kids #10 (1€ può bastare)

10 giugno 2024 | Talk: Abolizionismo e femminismo come pratica con Stefano Anastasia, Valeria Verdolini (1€ può bastare)

In collegamento: Giusi Palomba (autrice, traduttrice)

Modera: Rossella Puca (Global Project) (1€ può bastare)

11 giugno 2024 | PENDULUM LIVE + DJ Ferro & MC Def + X ‘n Bass

12 giugno 2024 | Built to Blast Sherwood w/ SANGUISUGABOGG + Silver + Miasmic Serum (1€ può bastare)

13 giugno 2024 | ARIETE + Centomilacarie

14 giugno 2024 | BARBASCURA X + Sisma Tumbao (1€ può bastare)

15 giugno 2024 | Europei: Italia-Albania + GODBLESSCOMPUTERS + Efog (1€ può bastare)

16 giugno 2024 | OPERA COMIX + Gasp! (1€ può bastare)

17 giugno 2024 | “L’europa dopo le elezioni: il futuro esiste ancora?” con Raul Sanchez Cedillo, Sandro Mezzadra (1€ può bastare)

18 giugno 2024 | SUBSONICA

19 giugno 2024 | SOTTERRANEI #8 W/ New Candys + Halley DNA (1€ può bastare)

20 giugno 2024 | Europei: Spagna-Italia (1€ può bastare)

21 giugno 2024 | TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI + Puà + Momostock (1€ può bastare)

22 giugno 2024 | Hip-Hop Day w/ MASTA ACE & Marco Polo + Freestyle battle (1€ può bastare)

23 giugno 2024 | IDLES

24 giugno 2024 | Europei: Croazia-Italia (1€ può bastare)

25 giugno 2024 | LO STATO SOCIALE + CIMINI al tramonto con l’Orchestra Studio A (1€ può bastare)

26 giugno 2024 | Sherwood Goes HC #8: SLUG GORE, Rough Touch, Slowchamber (1€ può bastare)

27 giugno 2024 | SALMO + NOYZ NARCOS 28 giugno 2024 | Reggae Day #8: ANTHONY B + Attila + BomChilom & Mr. Robinson (1€ può bastare)

29 giugno 2024 | ANNABIT + Putano Hoffman (1€ può bastare)

30 giugno 2024 | Talk: il 1994 tra Grunge, Britpop, Triphop e Alternative Con Giorgio Bonomi (1€ può bastare)

1 luglio 2024 | Talk: In viaggio immobile cronache per la “folha de S.Paolo” Con: Clara Mogno (1€ può bastare)

2 luglio 2024 | GRIMOON (1€ può bastare)

3 luglio 2024 | BAD RELIGION + Booze & Glory + Bull Brigade

4 luglio 2024 | GAZZELLE + Irbis

5 luglio 2024 | PSYCODRUMMERS live + Bad Vibes (1€ può bastare)

6 luglio 2024 | CHIUSI (Ultimo allo Stadio Euganeo)

7 luglio 2024 | Road to Galeano #13 (1€ può bastare)

8 luglio 2024 | L’eccezione Palestina e la crisi del diritto internazionale con Francesca Albanese, Ruba Salih (1€ può bastare)

9 luglio 2024 | Talk w/ Sea Shepherd (1€ può bastare)

10 luglio 2024 | DIPLOMATICO E IL COLLETTIVO NINCO NANCO (1€ può bastare)

11 luglio 2024 | GEMITAIZ

12 luglio 2024 | MOTTA + Heaven or Las Vegas + The Mojos & Dinozer (1€ può bastare)

13 luglio 2024 | MODENA CITY RAMBLERS + España Circo Este + Otisday (1€ può bastare)