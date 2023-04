Margherita Vicario: in arrivo il nuovo progetto "Showtime"

Il primo episodio

Il primo dei quattro episodi è “Amorevolmente Incazzate”, già disponibile in anteprima esclusiva su Amazon Music, sarà fuori domani, venerdì 28 aprile, su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal nuovo singolo e videoclip “Ave Maria” disponibile in presave. Ospite speciale del podcast la scrittrice, divulgatrice e ricercatrice Carlotta Vagnoli, che approfondisce con Margherita Vicario le sfaccettature del femminismo contemporaneo in chiave ironica e al tempo stesso analitica. Ritroviamo lo stesso tono in AVE MARIA, la traccia pop sovversiva prodotta da Dade, sempre al fianco di Margherita, che segue e completa il capitolo d’esordio di SHOWTIME. Il videoclip è una vera e propria performance a tutto tondo, rappresentazione coreografata del suo punto di vista sul main theme della puntata.