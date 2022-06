Margherita Vicario porta le sue Onde su un bus: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È finalmente il videoclip ufficiale di Onde, il nuovo freschissimo singolo dal gusto pop di Margherita Vicario, prodotto da Dade, uscito per Island Records. Si aggiungono oggi anche 3 nuove imperdibili date al Tour Estate 2022 che porterà Margherita a esibirsi sui palchi estivi più caldi d’Italia: 14 luglio 2022 a Castelnuovo Magra, il 29 luglio 2022 a Verrucchio e il 19 agosto 2022 - Lecce. Prodotto da Borotalco.Tv e diretto da Trilathera, il video, dal taglio noir, ha come protagoniste Margherita e una sua amica alle prese con un viaggio surreale su un autobus che sfreccia nella città notturna e sul quale a ogni fermata salgono personaggi sempre più grotteschi e bizzarri. Man mano i nuovi passeggeri trasformano il tragitto spensierato delle due amiche in una festa rumorosa, proprio come l’estate cittadina caotica da cui Margherita vorrebbe fuggire come racconta in questo anti-tormentone estivo, per poi concludersi in un brusco risveglio alla fermata dell’autobus da cui tutto è partito.



I biglietti per le nuove date del Tour Estate 2022 sono già disponibili sul sito www.vivoconcerti.com mentre nei punti vendita autorizzati li troveremo da lunedì 6 giugno alle ore 10.



TOUR ESTATE 2022 – LE DATE

18 giugno 2022 BOLOGNA – NOVA FESTIVAL 2022

1 luglio 2022 PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

2 luglio 2022 PERUGIA – UMBRIA CHE SPACCA

13 luglio 2022 TORINO – FLOWERS FESTIVAL

14 luglio 2022 CASTELNUOVO MAGRA (LA SPEZIA) – WOMEN VOCI DI DONNA

22 luglio 2022 SANTA MARINELLA (RM) – LAZIOSOUND FESTIVAL

24 luglio 2022 BERGAMO – BERGAMO SUMMER MUSIC

29 luglio 2022 VERUCCHIO (RN) – VERUCCHIO FESTIVAL

12 agosto 2022 BUDAPEST (HU) – SZIGET FESTIVAL

19 agosto 2022 LECCE – TAGGHIATE URBAN FEST

21 agosto 2022 VALLE DEI TEMPLI (AG) – LIGHTBLUE FESTIVAL

28 agosto 2022 PRATO – SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO

31 agosto 2022 PALERMO – BEAT FULL FESTIVAL