Tre allegri ragazzi morti in concerto a Sassari, al via il tour estivo

Dopo la speciale tre giorni al Mi Ami di Milano e una serie di concerti primaverili, il tour di Tre Allegri Ragazzi Morti per la presentazione di Garage Pordenone continua con un fitto calendario di concerti nei principali festival estivi. Fedeli a quell'immaginario e a quello stile che li hanno consacrati come icone del rock indipendente, porteranno in tutta Italia il loro travolgente live fatto di maschere e puro rock'n'roll, alternando i brani del nuovo album ai grandi successi della band. Annunciato anche il tour europeo che toccherà, in autunno, l’Inghilterra, la Germania, il Belgio, la Spagna e la Svizzera. Garage Pordenone è il decimo lavoro di inediti di Tre Allegri Ragazzi Morti, dodici nuove canzoni che celebrano la musica e la storia di un gruppo che ha saputo sintetizzare rock e fumetto, divenendo un punto di riferimento per la scena musicale indipendente. Il nome richiama dal passato la leggendaria Rock City friulana degli anni '80 da cui la band proviene, celebrando la poetica nata in uno dei centri artisticamente più prolifici e attivi della provincia italiana. Un album contemporaneo, lontano dalle nostalgie e che anzi guarda al futuro della band, che festeggerà la propria storia e il proprio presente con un anno di concerti ed eventi speciali.