Venerdì 6 giugno, si concluderà il Senza fine tour di Ornella Vanoni. La cantautrice milanese si esibirà per la prima volta alle Terme di Caracalla, a Roma. Lo farà dopo le due date sold-out al Teatro degli Arcimboldi di Milano, regalando al pubblico un emozionante viaggio nella sua carriera.

Ornella Vanoni alle Terme di Caracalla

Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Malika Ayane, Mario Lavezzi: questi gli ospiti che saliranno sul palco delle Terme di Caracalla, durante la tappa conclusiva del Senza fine tour di Ornella Vanoni. Così, dopo i festeggiamenti per il settantesimo compleanno di Fiorella Mannoia, la cornice della Roma imperiale ospiterà un'altra grandissima voce italiana. "Non ci saranno maschi. Sono tutti in tournée. In compenso, c’è Drusilla: fa per uomini e donne. Lo stimo molto. Inoltre, duetterò con Malika Ayane", aveva detto qualche sentimana fa, anticipando qualcosa dello show.