The Union, cosa sapere sul film con Mark Wahlberg e Halle Berry

La pellicola uscirà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 16 agosto. Protagonisti Mark Wahlberg e Halle Berry, alla regia Julian Farino

Mark Wahlberg ( FOTO ) e Halle Berry saranno i protagonisti del nuovo film The Union. Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito il trailer ufficiale della pellicola.

The Union, tutto sulla pellicola

Nuova avventura per Halle Berry e Mark Wahlberg, due dei volti più amati del cinema mondiale. La piattaforma di streaming ha pubblicato le informazioni sul film che mescolerà azione e divertimento.

Halle Berry sarà Roxanne, una spia impegnata in una missione ad alto rischio, mentre l’attore interpreterà il suo fidanzato del liceo coinvolto nel progetto segreto. Mark Wahlberg ha raccontato: "Abbiamo sempre pensato che Roxanne dovesse essere l’amore della vita di questo ragazzo. Lui è rimasto dov’era perché sperava che a un certo punto lei sarebbe tornata veramente”. L’attore ha aggiunto: “Loro hanno avuto una sorta di relazione proibita al liceo e lui sarebbe disposto a qualsiasi cosa per farla sorridere, renderla felice e non perderla mai più di vista. Ecco tutta la sua motivazione: il sorriso di lei”.