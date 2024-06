Videocittà 2024, a Roma il festival di visione e cultura digitale

Giunto alla settima edizione, torna a Roma dal 5 al 7 luglio Videocittà, il festival ideato da Francesco Rutelli, con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, che indaga i più innovativi codici dell’audiovisivo e del digitale. Installazioni, videoarte, esperienze immersive, live e dj set, talk, AV experience e tanto altro accenderanno, anche quest’anno, la più grande area di archeologia industriale d’Europa, il Gazometro di Roma.



Con 20.000 presenze solo nella scorsa edizione, in sei anni il festival ha ospitato oltre 400 nomi, tra Premi Oscar, vincitrici e vincitori del Leone d’Oro e d’Argento alla Biennale di Venezia, talenti e performer all’avanguardia.

Con Eni Main Partner, con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura, con il patrocinio di Regione Lazio, il supporto di Comune di Roma, e in collaborazione con ANICA, tre giorni di contaminazioni per aggiungere, nella stagione 2024, un tassello alla quadrilogia che si completerà nel 2025 sul tema della Transizione, digitale ed ecologica. Una riflessione sulla connessione tra uomo e natura e sul dialogo concreto tra il pensiero ambientalista e le nuove tecnologie come strada imprescindibile per costruire un mondo nuovo dove coesistano il digitale, l’inclusione e la sostenibilità. Dopo l’elemento lunare (2022) e quello della Terra (2023), il 2024 ha come tema la Galassia.

Gli appuntamenti

Ci saranno le "Immersive Experiences" tra cui Le Bal de Paris di Blanca Li, Leone d’Oro alla 78ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. I live e dj set, dal tramonto, di Overmono, Caterina Barbieri & MFO, Tommy Cash, Folamour, Venerus, Thru Collected, BLUEM. La videoarte con l’artista Leone d'Argento Camille Henrot e con Bjørn Melhus e Sahej Rahal. Un cartellone di Talk con creators digitali e new media tra cui Tinti & Rapone di Tintoria, Michela Giraud e Maria Onori, Vita Lenta. Un evento speciale su Guglielmo Marconi nei 150 anni dalla sua nascita, condotto dal Prof. Vincenzo Schettini “La Fisica che ci piace”. La prima nazionale di ODE corporis progetto VR del Teatro dell’Opera di Roma. Gran finale il 7 luglio con il concerto tributo a Giorgio Moroder dell’Orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia.

Link e QR Code Biglietteria

https://link.dice.fm/videocitta2024

Ingresso: Via del Commercio 9/11 – Roma

Apertura porte e biglietteria per il pubblico dalle ore 19,00

Per Agorà il programma professionale di Videocittà apertura porte ore 10:00 e chiusura alle ore 18:00.

Enjoy e Lime sono mobility partner del festival, Videocittà ti invita a raggiungere la location con largo anticipo a piedi o con mobilità sostenibile.