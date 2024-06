I profumi di Madame Walberg, cosa sapere sul film con Emmanuelle Devos

Una prima visione per il ciclo "Voilà le cinéma" su Rai 3, giovedì 27 giugno alle 21.20, vede questo titolo francese raccontare la storia di Anne. È una donna capricciosa e scostante che ha avuto in passato un grande successo nel creare fragranze e profumi. In cerca di un autista, troverà Guillaume. E, in lui, troverà inaspettatamente anche l’amore…

I profumi di Madame Walberg è la commedia sentimentale francese uscita nel 2019 e diretta da Grégory Magne.

Va in onda in prima visione per il ciclo "Voilà le cinéma" su Rai 3 questa sera, giovedì 27 giugno alle ore 21.20.

Questo titolo francese racconta la storia di Anne, una donna capricciosa e scostante che ha avuto in passato un grande successo nel creare fragranze e profumi. In cerca di un autista, troverà Guillaume. E, assieme e in lui, troverà anche l’amore…



A interpretare la protagonista è l’attrice francese Emmanuelle Devos, qui nei panni di Anna.

La donna, dopo il successo di un tempo, è ora in cerca di un rilancio personale. Necessita un autista e si rivolge a un’agenzia che le assegna Guillaume (interpretato dall’attore francese Grégory Montel). Lui è separato dalla moglie e sembra odiare il mondo intero: l’uomo, a cui restano solo tre punti sulla patente, e accetta controvoglia il lavoro che gli viene affidato dal suo capo come ultima possibilità.