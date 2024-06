A Vieste la 5° edizione del Festival “Cristalda & Pizzomunno”

Dal 13 al 17 luglio la musica classica risuonerà nella città pugliese, dall’omaggio a Richard Strauss alla tappa italiana del tour di Congyu Wang, pianista singaporiano di fama internazionale

Il Festival Internazionale di musica classica “Cristalda & Pizzomunno” di Vieste spegne la sua quinta candelina. Dal 13 al 17 luglio il comune nel cuore del Gargano torna a essere la casa della musica classica con un programma all’insegna del “romanticismo” e particolarmente ricco: dal concerto per pianoforte con voce recitante che celebra i 160 anni dalla nascita di Strauss, fino alle sublimi esibizioni del talentoso collettivo I Musici del Teatro alla Scala di Milano. In passato, al Festival - finanziato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vieste, con la direzione artistica del Maestro Antonello d’Onofrio, e supportato dall’Accademia Musicale e dell’Associazione musicale Nuova Diapason - sono venuti artisti come Katia Ricciarelli, Violante Placido, Simona Atzori e Laura Morante.

IL PROGRAMMA Si parte sabato 13 luglio 2024, all’Auditorium San Giovanni di Vieste. Per celebrare il compositore tedesco Richard Strauss, nato nel 1984, e la composizione del testo originale inglese di Tennyson (Enoch Arden), Valerio Premuroso e Alessandro Castellucci terranno un concerto per pianoforte e voce. Sempre all’Auditorium, lunedì 16, ci sarà il concerto per pianoforte solo di Maria Gabriella Mariani: pianista, compositrice e scrittrice, vincitrice di 5 Global Music Awards e del Premio del Senato della Repubblica italiana. Domenica 14 luglio, all’Anfiteatro Adriatico, è la volta di I Musici del Teatro alla Scala, un collettivo che accompagnerà i solisti Antonello D'Onofrio al pianoforte, Davide Alogna al violino e il soprano Renata Vari, diretti dal Maestro Alexander Frey. Infine, mercoledì 17 luglio, nella cornice del Castello Svevo di Vieste, la tappa italiana del tour mondiale del pianista singaporiano Congyu Wang e il suo Steinway and Soons.