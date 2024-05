Grammy Awards 2025, le date delle nomination e della cerimonia

I Grammy Awards tornano alla Crypto.com Arena di Los Angeles domenica 2 febbraio 2025. La Recording Academy lo ha svelato su Instagram, nella giornata di mercoledì 22 maggio. Ma non è, questa, l'unica novità che riguarda i prestigiosi premi.

Tutto ciò che c'è da sapere sui Grammy 2025

Il periodo di ammissibilità per i Grammy Awards 2025 è cominciato il 16 settembre 2023 e si concluderà il 30 agosto 2024. Le opere e gli artisti selezionati saranno svelati l'8 novembre prossimo. Rientrano dunque nella finestra di candidatura ai premi anche i più acclamati ritorni pop dell'anno: Cowboy Carter di Beyoncé, Hit Me Hard and Soft di Billie Eilish, The Tortured Poets Department di Taylor Swift, Eternal Sunshine di Ariana Grande e Radical Optimism di Dua Lipa.

La Recording Academy ospiterà la prima votazione, finalizzata alla nominatione, dal 4 al 15 ottobre 2024. La votazione finale avrà invece luogo tra il 12 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025.

Per il momento non sono state apportate modifiche sostanziali al regolamento dei Grammy. Nel 2023, in vista dei Grammy Awards 2024, la Recording Academy aveva apportato modifiche alle quattro categorie principale (Registrazione dell'anno, Album dell'anno, Canzone dell'anno, Miglior artista esordiente) riducendo il numero dei potenziali candidati da dieci a otto. Inoltre, ha affrontato l’ascesa dell'Intelligenza Artificiale nella musicale, e ha introdotto tre nuove categorie: Miglior interpretazione di musica africana, Miglior album jazz alternativo e Miglior registrazione pop dance.