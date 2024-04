La possibile scaletta del concerto di Annalisa a Padova

Il Tutti nel vortice tour approda alla Kioene Arena di Padova mercoledì 24 aprile aprile. La scaletta non è stata ufficializzata, ma è possibile che replichi la setlist delle precedenti date

Il nuovo tour di Annalisa ha preso il via da Firenze lo scorso 6 aprile. E, tra incredibili show e sorprendenti ospitate, è giunto alle sue battute finali. Mercoledì 24, l'appuntamento è alla Kioene Arena di Padova .

La scaletta

La scaletta del concerto di Annalisa a Padova non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che replichi la setlist delle date precedenti:

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain cover)

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the MoonNuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Ti dico solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento