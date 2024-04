Max Pezzali ospite da Fiorello, lo show al semaforo del Foro Italico

Ad aprire la settimana di Viva Rai2! è stato Max Pezzali. L’ex frontman degli 883 è stato ospite dello show di Fiorello nella puntata di lunedì 22 aprile 2024.

L’artista ha intrattenuto automobilisti e motociclisti dal palco-semaforo, esibendosi con due delle sue hit più amate: Tieni il tempo e Nord Sud Ovest Est.

Il buongiorno dell’artista è arrivato direttamente in strada, dal semaforo all’esterno del Foro Italico: i successi più celebri del duo di cui Pezzali è membro fondatore sono stati cantati per quei fortunati automobilisti e motociclisti che si sono ritrovati fermi, in coda al semaforo, questa mattina.

Le esibizioni di Max Pezzali hanno dato il la (letteralmente) ai lazzi, alle battute e all’ilarità di Fiorello, Biggio e dell’intero cast del programma in onda su Raidue.