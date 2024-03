Giorgia, show al semaforo a "Viva Rai 2!". VIDEO

Una mattinata da urlo per gli automobilisti romani e per i telespettatori di 'VivaRai2!'. Protagonista indiscussa: Giorgia, che ha trasformato il semaforo di viale del Foro Italico a Roma in un palcoscenico a cielo aperto. Megafono in mano e voce potente, la cantante ha regalato un buongiorno davvero speciale agli ignari automobilisti, intonando alcuni dei suoi successi più amati, da "E poi" a "Di sole e d'azzurro".

Un'irruzione a sorpresa e un video esilarante che potete vedere in alto nella pagina (per gentile concessione del programma Viva Rai 2! e della piattaforma raiplay.it) che ha scatenato l'ilarità di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutto il cast del programma, contagiando anche i passanti e gli utenti dei social, dove la gag è diventata virale in pochi minuti. La performance canora al semaforo è stata solo uno dei tanti momenti memorabili della puntata di 'VivaRai2!'. Giorgia si è raccontata in un'intervista a cuore aperto, ripercorrendo la sua carriera e le sue emozioni. Un'artista autentica e amata dal pubblico, che ha saputo conquistare ancora una volta il cuore dei telespettatori. Un successo strepitoso per la cantante romana, che conferma il suo talento e la sua capacità di reinventarsi sempre. Una vera e propria regina del semaforo, capace di trasformare un semplice incrocio in un momento indimenticabile. In perfetto stile Giorgia.