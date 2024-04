Subsonica, la possibile scaletta del concerto a Firenze

La band capitanata da Samuel è tornata sul palco con 7 concerti in 10 giorni, in un mini tour che sta portando il gruppo torinese in tutta Italia, in giro per i palazzetti per fare ascoltare il nuovo album, “Realtà aumentata”, e i grandi successi di una carriera quasi trentennale (nati come sono nel 1996). Stasera, giovedì 11 aprile 2024, tocca a Firenze, dove i musicisti piemontesi si esibiranno presso il Mandela Forum. Ecco quale potrebbe essere la lista di brani che il pubblico ascolterà tra poco

Dieci giorni in giro per i palazzetti per fare ascoltare il nuovo album Realtà aumentata e i grandi successi di una carriera quasi trentennale, dato che la band capitanata da Samuel è nata a Torino nel 1996.

Stasera, giovedì 11 aprile 2024, tocca a Firenze, dove i musicisti piemontesi si esibiranno presso il Mandela Forum. In fondo a questo articolo trovate quella che potrebbe essere la lista di brani che il pubblico ascolterà tra poche ore.



Dopo l’apertura a Mantova (con soundcheck aperto), i Subsonica si sono spostati a Milano e ora stanno andando in altre città italiane (nel prossimo paragrafo trovate tutte le date del tour italiano del gruppo), per una tournée breve ma intensa: 7 piazze in 10 giorni, con un gran finale che chiaramente li vedrà esibirsi nella loro città natale, l'amata Torino.

Ieri sera erano a Bologna, mentre stasera si esibiranno nel capoluogo toscano per prortare live sia i brani dei dischi di un tempo sia quelli dell'ultima fatica, Realtà aumentata.



"Realtà Aumentata è un album che ha rinsaldato unanimemente il legame con i nostri e le nostre 'terrestr'”, come non succedeva da tempo. Pertanto, per fare spazio ai nuovi brani senza nulla togliere al nostro storico, suoneremo la scaletta più ampia e articolata di sempre", ha dichiarato la band a proposito del loro ultimo album.

