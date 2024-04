Subsonica Tour 2024, la realtà aumentata ci fa testimoni di umanesimo

Cani Umani apre la serata all'Unical Arena di Mantova e subito si intuisce che la Realtà Aumentata è fantasmagorica e allegorica, con un palco che già di suo è un viaggio. La prima "botta" arriva con Africa su Marte e le immagini ancestrali che la accompagnano. Poche parole, cambi di prospettive, un palco che è vivo e si muove come una bussola. Ma è noto che i live dei Subsonica sono sempre stati visionari. "Nel 1997 -dice Samuel- uscì l'album Subsonica e ci chiedevamo cosa non avevamo. C’è lo chiediamo ancora oggi" e a supportare la tesi arriva Cose che no ho. Eccoli sopraelevati e sotto di loro si rincorrono linee gialle che paiono segni alieni: si elevano per sputare il loro Veleno: come rettili sembrano ingabbiati, dietro di loro parvenze di fuochi artificiali e Samuel un profeta "per vincere i caricatori che si inceppano e comunque il tuo veleno mi avvelenerà". Aurora sogna riporta la band a livello di palco e si sogna con l'eterno microchip emozionale. Liberi tutti è un tazebao. Riprende la parola Samuel: "L'ultimo album è stato un ritornare ai nostri inizi. Ora siamo a metà percorso, ci siamo illusi di vette importanti, la finanza fa danni e intorno a noi una c'è una patina di gelatina chiamata Glaciazione" e sugli schermi c'è l'invasione di immagini che ricordano da una parte l'animazione de L'Era glaciale e e dall'altra Il signore degli anelli con questo vuoto che esploderà. Discolabirinto è una festa in bianco e nero dove a colorarsi sono i pensieri; ma il finale sono esplosioni colorate. La tastiera basculante di Boosta ormai è leggenda. Missili e droni nella prima parte vela la band e il ritmo lento contrasta con l’iconografia inquietante dei missili e dei droni. Dentro i miei vuoti li immerge in una nebulosa per poi restituirceli con sorpresa:

sull'incipit de Il cielo su Torino il videowall si polimerizza e sul palco appare Ensi e poco dopo si aggiunge Willie Peyote per Scoppia la bolla: "Abbiamo unito -commenta Samuel- la east e la west coast Torino". Numero Uno è l'inno di Ensi e Willie ("Abbiamo una super band per noi", urlano) mentre Aspettando il Sole "non si può fare con le mani in tasca, tutti con le mani al cielo". C'è rabbia, e giusta, nell'introduzione di Nessuna colpa: "C'è stato un gommone con 40 morti e 20 superstiti. Questo perché la nave che poteva salvarli era bloccata in un porto in Sicilia da cavilli burocratici". Si viaggia verso il finale: "Vediamo se siete ancora il fottuto pubblico dei Subsonica -tuona Samuel- quello che salta!". L'ondata perfetta provoca Il Diluvio mentre Lazzaro è quell’emozione scaduta cromaticamente psichedelica. Arena in visibilio per una Benzina Ogoshi superlativa: "E' bello vedervi stringere sotto il palco insieme a noi dopo tanti anni". I saluti sono con Odore, Tutti i miei sbagli durante la quale Samuel si avvicina al pubblico, e Strade. Poco più di due ore di realtà aumentata, poco più di due ore di festa consapevole e responsabile. Anche questa volta i Subsonica possono osservare il futuro volgendo lo sguardo indietro.