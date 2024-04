La possibile scaletta del concerto dei Subsonica a Milano

Sette concerti in dieci giorni: la band italiana è tornata in tour. Il 4 aprile, al Mediolanum Forum di Assago, con Samuel , Max Casacci , Boosta , Ninja e Vicio ci saranno anche due superospiti

Nei concerti in programma, i Subsonica regaleranno un vero e proprio viaggio musicale nella loro storia e nella loro carriera. Per oltre due ore, faranno ballare ed emozionare vecchi e nuovi fan, tra intramontabili hit e le canzoni di Realtà Aumentata. Insieme a loro, sul palco, due amici e collaboratori di lunga data: Ensi e Willie Peyote .

"Ieri si è finalmente accesa tutta la complessa macchina che tra palco e suggestioni visive anima i live di questo tour. Un concerto di più di due ore con salite e discese, luci e immagini, suoni e parole. Ora resta solo una domanda… Vi è piaciuto?": così i Subsonica hanno scritto sul loro account Instagram, all'indomani del concerto di Mantova che ha dato il via al tour 2024. Venerdì 4 aprile, la band è attesa al Mediolanum Forum d'Assago per uno show ricco di sorprese.

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto dei Subsonica a Milano non è stata diffusa (e online non è trapelato nulla dalla data zero). Per avere un'idea, è possibile basarsi sulla setlist del tour precedente, a cui bisogna però aggiungere i brani dell'album Realtà Aumentata:

Ali scure

Istantanee

Colpo di pistola

Perfezione

Liberi tutti

Il cielo su Torino (ft Ensi)

Numero uno (ft Ensi)

Aspettando il Sole (ft Ensi)

Sonde (ft Willie Peyote)

Io non sono razzista ma… (ft Willie Peyote)

Aurora sogna

Depre

Lasciati

Albe meccaniche

Discolabirinto

Il centro della fiamma

Il mio DJ

Veleno

Il diluvio

Lazzaro

Punto critico

Strade

Tutti i miei sbagli