Subsonica a Roma, la possibile scaletta del concerto

Grande attesa per la data romana della tournée dei Subsonica. Appuntamento per lunedì 8 aprile al Palazzo dello Sport, al momento il gruppo non ha rilasciato alcune scaletta ufficiale

subsonica, la possibile scaletta del concerto di roma

Grande attesa per lo show romano di Samuel, Max Casacci, Busta, Ninja e Vicio. Lunedì 8 aprile il gruppo sarà in concerto al Palazzo dello Sport per la quarta data della tournée. I prossimi appuntamenti saranno il 10 aprile a Bologna, l’11 aprile a Firenze e il 13 aprile a Torino. In seguito al concerto sul palco del Mediolanum Forum di Milano, il gruppo ha scritto un lungo messaggio al pubblico in un post sul profilo Instagram da oltre 160.000 follower: “L’altro ieri c’è stata la data di Milano, quella dove si sentono più occhi puntati addosso. Quella che attira la curiosità del maggior numero di artisti, giornalisti, discografici, radio e addetti ai lavori. È la data che non si può sbagliare. Quella che può schiacciarti o può dare allo sforzo di mesi di progettazione, prove, assemblaggio, simulazioni, creazione video, una grande spinta propulsiva. Per la prima volta l’abbiamo messa a inizio tour, laddove in passato preferivamo giocarcela, con maggiore sicurezza, tra le ultime”.

Il gruppo ha proseguito: “È stata psicologicamente impegnativa per tutti, per noi 5 sul palco, per Jordan Bavev (ideatore regista e scenografo), Davide Pedrotti (light designer), per Riccardo Akasha Tommaso Rinaldì e Niccoló Borgia i giovani visual artist di high files visual, che hanno lasciato tutti a bocca aperta. È stato un banco di prova impegnativo anche per i nostri tecnici che hanno dovuto gestire un palco capace di elevarsi di 5 metri per cinque diverse sezioni, e per Mirco Veronesi il nostro storico direttore di produzione”.