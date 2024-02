12/12 ©IPA/Fotogramma

Per il loro primo Festival, ci si aspetta dei look eclettici, coerenti con la loro voglia di sperimentare, scoprire, sorprendere e sorprendersi. Già nel Green Carpet si sono distaccati dal trend total black che ha caratterizzato gli outift della maggior parte degli artisti in gara

