Sanremo alla MoViola, l’invasione degli ultra Sanremi

Il Festival totale sta per cominciare, 74esimo di sempre, quinto dell’era Amadeus, forse ultimo, ma per Ama ormai è premierato. E in mancanza di detrattori arrivano i trattori

Aristiamo qui, la festa (tele) comandata comincia.

Traptori

Non ci sono polemiconi alla vigilia. Ci si prova con “il quinto di Amadeus è meloniano?”, ma alla fine non ci crede molto neanche chi lo chiede. Però Ama ormai qui tecnicamente è premierato. In un clima social e tv martellante e in mancanza di detrattori, forse arrivano i trattori.

Signora mia

In piazza il Festival è un luogo senza tempo dove il passato passeggia un po’ rintronato a braccetto col presente. Chiedi chi è il tuo preferito quest’anno? Un signore dice: Baglioni! Si crea un capanello di telecamere, si sfila una signora e chiede: è Max Gazzelle?

SanremoZ

Confermata la sensazione dell’anno scorso, la nuova generazione con tutto quello che significa (o non significa) si è presa il Festival, non è il Natale a casa dei nonni, ma è “stiamo a casa nostra e invitiamo anche loro”. Ama gimme Five.

Pensati un anno dopo

Ti guardi in giro e un enorme pandoro si affaccia sulla città tipo Indipendence Day. Una volta qui era tutta ferragna.