“Memoria”, il singolo di La Sad & Bnkr44

MEMORIA è il nuovo singolo de LA SAD e BNKR44 , nato dall’incontro della nuova wave italiana dall’attitude punk . Sull'onda di una fortunata estate, che ha visto il trio impegnato in giro per l'Italia con il Summersad Tour , la partecipazione al Love MI - e l’esibizione insieme agli Articolo 31 - all' AMA Festival in apertura a Yungblud e Radio Zeta Future Hits all'Arena di Verona, torna l’inconfondibile punk rock de La Sad unito all’energia e il songwriting dei Bnkr44

La Sad e Bnkr44 si descrivono così dai 18 anni in poi amore, eccessi, incertezze e poi una sola sicurezza: la musica. Alla fine di questa ricerca caotica è proprio la musica a far emergere la loro vera personalità. MEMORIA rappresenta un “dietro le quinte” inedito per gli ascoltatori, un percorso artistico fatto di alti e bassi nel quale gli artisti decidono di svelare i loro aspetti più spontanei e personali.

Nasciamo come una tela bianca e durante la crescita sperimentiamo mille noi, tutti diversi, spesso sbagliati ma fondamentali per formare la nostra identità adulta. MEMORIA parla di una fase comune nella vita di ciascuno: un momento di smarrimento, estranei di fronte al nostro stesso riflesso, per riconoscerci siamo costretti a ripercorrere la strada da dove siamo venuti e ricordare i vari tasselli che hanno costruito la persona che siamo oggi.

La Sad

La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks, nasce nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, che decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Theø, Plant e Fiks, che provengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto), si sono uniti grazie alla stessa passione per la musica e a un forte legame di amicizia creatosi negli ultimi anni. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che mette le radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un'attitudine molto punk e liriche depresse. Sin dal primissimo singolo, "SUMMERSAD", i tre prendono una direzione innovativa sia a livello di sound che di liriche, portando avanti tematiche legate alla depressione e a problemi di relazioni. Successivamente escono "Psycho girl", "Miss U", "2nite" e “Summersad 2”, altri quattro singoli che consolidano la posizione della Sad nella scena Italiana e che aprono nuovi orizzonti musicali. Il 14 gennaio 2022 esce l'album di debutto "STO NELLA SAD" che ha sancito il trio come gli ambasciatori del nuovo emo italiano.

Il Summersad Tour

L’estate 2023 ha visto il trio impegnato in numerosi live in giro per l’Italia con il Summersad Tour, la prima edizione del Summersad Fest - e la presenza di artisti internazionali di rilievo nella scena tra cui, tra gli altri, ModSun, Lil Lotus, Zand e Beauty School Dropout - la partecipazione al Love Mi e l’esibizione insieme agli Articolo 31 per Domani Smetto, l’AMA Festival in apertura a YUNGBLUD e Radio Zeta Future Hits all’Arena di Verona insieme a Naska