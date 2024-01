La cantautrice statunitense, al secolo Charlyn Marie Marshall, si esibirà in concerto nel nostro Paese quest'estate. Nel mese di luglio porterà live il suo nuovo album dal vivo intitolato "Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert”, disco uscito il 10 novembre 2023. La 52enne musicista di Atlanta terrà tre concerti da noi: a Gardone Riviera (in provincia di Brescia), a Bologna e a Roma

Per la gioia dei moltissimi (e affezionatissimi) fan di Cat Power, la buona notizia è che la cantautrice statunitense verrà in Italia per portare live il suo ultimo album dal vivo, intitolato Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert.

12 dischi acclamati dal pubblico e dalla critica



Nella sua ormai decennale carriera, questa cantautrice ha prodotto la bellezza di 12 dischi che sono stati acclamati sia dal pubblico sia dalla critica.

E con "la bellezza di 12 dischi" non solo si una un'espressione fatta: la bellezza è quella che sempre fa da filo conduttore per quanto riguarda i lavori di Cat Power, fin dall'alba della sua carriera.

Il suo album d’esordio è Dear Sir e risale al 1995. L'anno seguente ha pubblicato due dischi: Myra Lee e What Would the Community Think. Il 1998 è l'anno di Moon Pix, mentre il nuovo millennio inizia con The Covers Record (2000).

You Are Free esce nel 2003, seguito tre anni dopo da The Greatest. Nel 2008 è la volta di Jukebox, poi nel 2012 esce Sun (anzi: sorge Sun...). Il 2018 Cat Power dà alle stampe Wanderer, seguito nel 2022 da Covers.

L'ultimo disco da lei pubblicato risale al novembre 2023 ed è l'album live che porterà in Italia quest'estate: Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert (Live), disco in cui ripercorre l'intero concerto del cantautore americano alla Royal Albert Hall, anche se - come abbiamo spiegato nel secondo paragrafo - in realtà quel leggendario evento musicale è stato da tutt'altra parte, addirittura in un'altra città (Manchester invece di Londra).