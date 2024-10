Justin Timberlake rimanda altre sei date del tour

Non c'è pace, per Justin Timberlake.

Il cantante, che di recente è stato al centro delle cronache per un arresto a seguito di guida in stato di ebbrezza, è stato costretto a rimandare alcuni dei concerti in programma negli Stati Uniti.

Il tour, che segna il suo ritorno live dopo cinque anni d'assenza, in occasione dell'uscita del suo nuovo album in studio Everything I Thought It Was, è attualmente in programma negli Stati Uniti. Tuttavia, sei delle date calendarizzate per ottobre e novembre sono state rimandate al prossimo febbraio. Il motivo? Una dolorosa infiammazione alla laringe, che si protrae da tempo.

L'annuncio di Justin Timberlake

Non è la prima volta, che Justin Timberlake rimanda (o annulla) uno show. L'8 ottobre la popstar era attesa a Newark, nel New Jersey, ma non ha potuto salire sul palco per via di un infortunio (annunciato due ore prima dell'inizio).

Ora, è toccato ai concerti previsti in Illinois, Michigan, Wisconsin, Minnesota e Ohio.

Rivolgendosi ai follower di Instagram, Timberlake ha scritto: "Ehi ragazzi, non mi sono sentito benissimo negli ultimi spettacoli e, a quanto pare, ho la bronchite e la laringite. Mi dispiace tanto dirvi che devo riprogrammare i concerti previsti tra il 23/10 e il 2/11. Grazie per la comprensione, vi ricompenserò".