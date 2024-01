Green Day, concerto improvvisato con Jimmy Fallon in metro a New York

Martedì sera i passeggeri della metropolitana della Grande Mela che si trovavano al Rockfeller Center hanno potuto assistere a un piccolo show a sorpresa del gruppo musicale. Ad accompagnare la band al tamburello, per l’occasione, c’era il famoso conduttore. Billie Joe Armstrong e compagni hanno eseguito alcune cover e anche dei brani del nuovo album “Saviors”, in uscita il 19 gennaio

Grande sorpresa martedì sera per i passeggeri della metropolitana di New York, che hanno potuto assistere a un concerto improvvisato dei Green Day nei pressi del Rockfeller Center, a poche ore dall’esibizione all'Irving Plaza. Ad aver organizzato il tutto è stato il conduttore televisivo Jimmy Fallon, che li ha accompagnati durante l’esibizione con il tamburello. Non è la prima volta che Fallon realizza sketch del genere: nel 2018 aveva fatto la stessa cosa con gli U2, portando Bono e The Edge in un'altra fermata per una speciale session acustica.

L’esibizione La notizia della presenza della band di Billie Joe Armstrong nella stazione è rimbalzata in pochi minuti su internet richiamando a raccolta tantissimi fan presso il Rockfeller Center. Durante il breve concerto la band ha eseguito alcune cover e anche dei brani del nuovo album Saviors, in uscita il 19 gennaio. I brani eseguiti sono stati Feel Like Makin’ Love dei Bad Company, Basket Case, Look Ma, No Brains!, Rock And Roll All Nite dei KISS, Dilemma e American Idiot. leggi anche Green Day, è uscita la nuova canzone Dilemma

Il nuovo album Registrato a Londra e a Los Angeles, Saviors è l'ultima collaborazione tra i Green Day e il produttore vincitore di un Grammy Rob Cavallo, il cui lavoro precedente con la band include due degli album più iconici del gruppo, Dookie del 1994 e American Idiot del 2004. Per anticipare l'uscita del disco, i Green Day hanno già pubblicato quattro singoli: The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains! e Dilemma. Dopo l'incredibile show per pochi intimi fatto un mese fa ai Magazzini Generali di Milano davanti a 1.000 spettatori, i Green Day hanno anche annunciato l'unica data italiana del 2024 come headliner di I-Days Milano. leggi anche I Green Day saranno agli I-Days Milano 2024

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie