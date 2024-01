Black Crowes in concerto a Milano a maggio

A pochi giorni di distanza dalla notizia della pubblicazione del loro primo album in 15 anni, Happiness Bastards, i leggendari Black Crowes annunciano il tour 2024 che toccherà trentacinque città in Europa e Nord America la prossima primavera a supporto del nuovo lavoro. L’Happiness Bastards Tour prenderà il via dalla Grand Ole Opry House di Nashville il prossimo 2 aprile per poi proseguire il suo viaggio attraverso Nord America ed Europa e arrivare finalmente in Italia per un’unica data lunedì 27 maggio 2024 al Teatro Arcimboldi Milano. I biglietti sono già disponibili per gli iscritti al fan club della band; saranno poi disponibili per i loro follower su Spotify e per i titolari della card Tam Together del Teatro Arcimboldi Milano dalle 10 del 25 gennaio fino alle 22 dello stesso giorno e le vendite generali saranno aperte su Ticketone a partire dalle 10 di venerdì 26 gennaio. Come sempre, invitiamo il pubblico a non rivolgersi ai circuiti di vendita non autorizzati.