Green Day, è uscito il videoclip del nuovo singolo Bobby Sox

Bobby Sox è il quinto singolo estratto dall’album Saviors. Il 16 giugno Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool saranno in concerto sul palco degli I-Days di Milano

È uscito Saviors, il nuovo album dei Green Day. Venerdì 19 gennaio la rock band statunitense ha pubblicato l’atteso quattordicesimo progetto discografico. Nella stessa giornata Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool hanno lanciato il singolo Bobby Sox, di cui hanno distribuito anche il videoclip ufficiale su YouTube.

green day, è uscito il nuovo singolo bobby sox In attesa di rivederli a Milano, per la precisione sul palco degli I-Days nella serata del 16 giugno, i Green Day hanno pubblicato Saviors. A quattro anni di distanza dal precedente album, il trio rock ha lanciato il nuovo progetto: “Saviors è un invito nelle menti dei Green Day, nel loro spirito collettivo come gruppo e alla comprensione dell’amicizia, della cultura e dell’eredità degli ultimi trent’anni e più”. La band ha aggiunto: “È crudo ed emozionante. Divertente e inquietante. È una risata al dolore, un pianto in una specie di felicità del disco”. In occasione dell’uscita, i Green Day hanno lanciato Bobby Sox come quinto singolo dell’album distribuendone il video su YouTube. approfondimento Green Day, concerto improvvisato con Jimmy Fallon in metro a New York

A maggio il gruppo inaugurerà il nuovo tour dalla Spagna per poi toccare Germania, Francia, Olanda, Irlanda e numerose altre nazioni. Il 29 luglio al via la leg statunitense che dopo Washington D.C. farà tappa a Toronto e Montréal per poi tornare negli Stati Uniti fino alla conclusione prevista il 28 settembre al Petco Park di San Diego. approfondimento Green Day, è uscita la nuova canzone Dilemma

In oltre trent’anni di carriera i Green Day hanno conquistato classifiche e pubblico divenendo una delle formazioni di riferimento per gli amanti del genere punk. Tra i lavori più apprezzati troviamo sicuramente Insomniac, American Idiot e 21st Century Breakdown. Per quanto riguarda i brani, citiamo Boulevard of Broken Dreams, Holiday e Wake Me Up When September Ends. approfondimento I Green Day saranno agli I-Days Milano 2024

