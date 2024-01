Gli AC/DC in concerto a Campovolo il 25 maggio

Gli AC/DC saranno a Campovolo il prossimo 25 maggio. O meglio: questo è quanto riportato da Il Resto del Carlino e dalla pagina Facebook della fanbase italiana AC/DC Italia, che così ha scritto: "Manca solo l'ufficialità, ma come anticipato da mesi nei nostri hashtag, gli AC/DC torneranno in Italia a maggio per un'unica data alla RCF Arena di Reggio Emilia, precisamente sabato 25 maggio".

Il ritorno degli AC/DC in Italia

Una sola data italiana: gli AC/DC saranno a Campovolo il 25 maggio prossimo. La band australiana, tra i più grandi interpreti del genere hard rock, è sulle scene sin dagli anni Settanta. E i suoi concerti sono sempre attesissimi. Ora i fan italiani potranno ammirare i loro idoli dal vivo: Angus Young e Steve Young alla chitarra, Phil Rudd alla batteria, Clif William al basso, Brian Johnson alla voce. L'Rcf Arena, che può ospitare fino a 100mila persone, si prepara al tutto esaurito. Gli AC/DC mancano infatti nel nostro Paese dal 2015. All'epoca si esibirono all'Autodromo di Imola, per lanciare il sedicesimo album in studio Rock or bust davanti a 96mila persone. Una cifra che, a giudicare dal clamore che ha suscitato l'annuncio, questa volta verrà superata. Con l'Rcf Arena che conferma ancora una volta il suo obiettivo: diventare un vero e proprio tempio del rock (motivo per cui, il 21 luglio prossimo, ospità i Rammstein).