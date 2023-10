I Rammstein annunciano un tour europeo nel 2024

L’ultimo concerto in Italia dei Rammstein risale al luglio di quest’anno allo Stadio Euganeo di Padova. I biglietti della tournée saranno disponibili da lunedì 16 ottobre per i membri della LIFAD e dal 18 ottobre per tutti gli altri

rammstein, mistero sulle città del tour

I Rammstein sono tra le formazioni metal di maggior successo e longevità nella storia della musica. Dal singolo di debutto Du riechst so gut del 1993 la band ha conquistato un posto di rilievo tra gli appassionati del genere e non solo. Infatti, il gruppo è riuscito a uscire dai confini nazionali divenendo in breve tempo una delle band più famose in assoluto con milioni di copie vendute a livello internazionale.

A pochi mesi dalla fine dell’imponente tour avviato nel 2019 e terminato soltanto nell’agosto di quest’anno con tappe in tutto il mondo, tra cui anche l’Italia con i concerti di Torino nel luglio del 2022 e quello di Padova nel luglio di quest’anno, il gruppo tedesco ha annunciato una nuova tournée tramite un filmato condiviso sul profilo Instagram da oltre tre milioni di follower.