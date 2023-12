Keanu Reeves arriva a Torino, a giugno con la sua band Dogstar

keanu reeves, i dettagli del concerto in italia

Nel maggio di quest’anno la formazione rock statunitense ha annunciato il suo ritorno sui palchi. Il gruppo, formato da Keanu Reeves, Robert Mailhouse e Bret Domroes, ha deciso di riunirsi dopo più di vent’anni dallo scioglimento avvenuto nel 2002.

Il gruppo ha fatto ritorno sulla scena discografica pubblicando il nuovo album Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, molto apprezzato da parte del pubblico e della critica. Per supportare il disco, la formazione ha deciso di portare la sua musica in giro per il mondo.