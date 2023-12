Disney ha deciso di portare al cinema tre film già in streaming

Tre grandi successi Pixar, mai approdati al cinema, stanno per arrivare sul grande schermo. Disney ha deciso di portare Soul, Luca e Red - da tempo disponibili su Disney+ - nelle sale cinematografiche. Il motivo? Regalare alle famiglie la visione per cui le pellicole sono state pensate.

Piani scombinati e seconde vite

Durante i primi giorni della pandemia di COVID-19, Disney ha scelto di bypassare le sale cinematografiche tradizionali e di consegnare allo streaming i suoi film in programma: Soul (2020), Luca (2021) e Red (2022). Le tre pellicole usciranno nei cinema statunitensi nei primi mesi del 2024, con i biglietti in vendita già dal 2 gennaio. Soul debutterà il 12 gennaio, Red il 9 febbraio e Luca il 22 marzo, come ad anticipare il nuovissimo Inside Out 2 (in uscita il 14 giugno). Il motivo dietro questa scelta? La possibilità, per le famiglie, di vedere i tre film “nel modo in cui dovevano essere visti”. Come da tradizione Pixar, ogni uscita sarà accompagnata anche da un cortometraggio.