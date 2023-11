Inside Out 2: il 1° teaser trailer introduce Ansia, la nuova emozione

È stato svelato il primo video che anticipa ciò che vedremo nel sequel del film di animazione di Disney e Pixar che racconta i meccanismi delle emozioni. Nel teaser pubblicato in rete viene introdotta una nuova emozione: Ansia. Nella versione originale del film, è l’attrice Maya Hawke a prestare la voce per il nuovo personaggio di Ansia, insieme a Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith in quello di Tristezza, Lewis Black in quello di Rabbia, Tony Hale in quello di Paura e Liza Lapira in quello di Disgusto

Nel teaser trailer pubblicato in rete nelle scorse ore viene introdotta la nuova emozione, di nome Ansia. Nella versione originale del film, è l’attrice Maya Hawke a prestare la propria ugola per il nuovo personaggio di Ansia, insieme a Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith in quello di Tristezza, Lewis Black in quello di Rabbia, Tony Hale in quello di Paura e Liza Lapira in quello di Disgusto (che riprendono i propri ruoli vocali dell’originale). Ricordiamo che Maya Hawke, attrice e cantante, è la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, divenuta celebre per la sua interpretazione di Robin Buckley in Stranger Things. Inside Out 2 arriverà nelle sale italiane il 14 giugno 2024. Potete guardare il primo teaser trailer di Inside Out 2 che introduce il personaggio inedito di Ansia nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Il sequel torna nella mente dell’adolescente Riley

Per questo secondo atto di Inside Out, si torna ancora una volta nella mente dell’adolescente Riley. Ci ritroveremo catapultati nella sua tumultuosa mente in fermento proprio mentre il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa che Riley mai si sarebbe aspettata: nuove emozioni.

Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto si ritiroveranno alle prese con una nuova arrivata che non sanno davvero come gestire: Ansia crea scompiglio e metterà a dura prova tutte le vecchie care emozioni a cui Riley (e gli spettatori) erano abituati.

Ma non soltanto Ansia arriverà come un deus ex machina (si fa per dire, perché il suo ruolo è proprio quello inverso rispetto al classico deus ex machina del teatro greco antico, che calava dal cielo per risolvere le ingarbugliate trame. Ansia invece complicherà tutto quanto, come le si confà).

Oltre ad Ansia, la mente della teenager protagonista sembra interessata da tante nuove emozioni inedite, in un moltiplicarsi di sentimenti e stati d’animo che, di fatto, è ciò che rende l’adolescenza così difficile (ma anche così affascinante ed emozionante, appunto).

Nel nuovo capitolo della pellicola di animazione la ragazzina protagonista si trasferirà dal Minnesota a San Francisco. Dovrà lottare, insieme alle proprie emozioni, al fine di adattarsi al nuovo ambiente e ai cambiamenti della vita. Per lei non ci saranno soltanto le sfide tipiche della crescita ma anche gravi difficoltà emotive che la porteranno a rischiare di perdere amici e famiglia.