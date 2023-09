Björk in concerto stasera a Milano, ecco la scaletta e i dettagli

Cresce l’attesa per il live della cantautrice islandese che si terrà questa sera a Milano. Oggi, martedì 12 settembre, andrà in scena “Cornucopia”, che era programmato per il 2019 ed è stato però bloccato dalla pandemia. Sarà un grande show che mescola musica, arte, realtà aumentata, teatro e performance, con un fil rouge che per Björk è una vera missione: fare qualcosa per contrastare il cambiamento climatico. Ecco la possibile scaletta e tutto quello che bisogna sapere sull’evento



Il conto alla rovescia è ormai incominciato: l’attesa per il live di Björk si terrà questa sera a Milano al Forum di Assago. Oggi, martedì 12 settembre, andrà in scena “Cornucopia”, che era programmato per il 2019 ed è stato però bloccato dalla pandemia. Sarà un grande show che mescola musica, arte, realtà aumentata, teatro e performance, con un fil rouge che per la cantautrice islandese è una vera e propria missione: fare qualcosa per contrastare il cambiamento climatico.

Il Cornucopia Tour di Björk arriva finalmente in Italia, dove sono previste due date: una milanese, questa sera, e poi una bolognese, che si terrà a fine mese (il prossimo 23 settembre) all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.



Per le due occasioni l’artista proporrà un grande spettacolo che non sarà soltanto una semplice esibizione dei suoi più grandi successi musicali ma che mescolerà musica ed arte, con una performance davvero unica nel suo genere.

Chi ha già assistito a uno show del Cornucopia Tour (incominciato lo scorso 1° settembre, con la data numero uno andata in scena a Lisbona) ha riferito che si assiste a uno spettacolo pazzesco, uno show a 360 gradi caratterizzato da incredibili scenografie, eccezionali visual e performance di ogni tipo.

Il magazine Rolling Stone ha descritto il concerto come un viaggio tra “filamenti da sogno e foreste con funghi misteriosi”.

A comporre la scaletta dei concerti milanese e bolognese (nei prossimi paragrafi potrete guardare il possibile elenco dei pezzi) saranno i brani contenuti nei dischi Utopia e Fossora, rispettivamente usciti nel 2017 e nel 2022.

L’attesa è elevatissima, anche perché Björk manca in Italia da ben cinque anni per colpa dell'emergenza sanitaria legata al Covid, che ha bloccato i grandi eventi per lungo tempo.



Non solo musica: i concerti di Björk mescolano tanti tipi di arte La produzione del Cornucopia Tour annovera immagini digitali create dai media artist Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M apposta per Björk. Le immagini dialogano con la scenografia firmata da Chiara Stephenson. Sul palco saranno presenti assieme alla musicista islandese le Viibra, un gruppo di sette talentuose flautiste, “insieme a clarinettisti, un arpista, percussioni, elettroniche e una serie di strumenti su misura implementati nell’innovativo impianto sonoro surround comprensivo di camera di riverbero personalizzata”, come fa sapere Rolling Stone. Per quanto riguarda le due date italiane del tour, sarà Radio Monte Carlo la radio ufficiale dei due eventi.

La possibile scaletta del concerto di questa sera

Basandoci sugli show offerti nelle scorse date del Cornucopia Tour, la possibile scaletta del concerto di stasera è la seguente.

Björk ha inaugurato ufficialmente il nuovo tour lo scorso il 1° settembre a Lisbona, dove ha aperto le danze con il kick-off del tour. In occasione dello show nella capitale portoghese, l’artista ha parlato del Cornucopia Tour come di “uno scontro tra due mondi, due immaginari che si uniscono per creare un universo nuovo, del tutto inedito”, come riporta RS.

Ecco le canzoni che probabilmente saranno proposte sul palco del Forum di Assago:



- The Gate - Utopia - Arisen My Senses - Ovule - Show Me Forgiveness - Venus as a Boy - Claimstaker - Isobel - Blissing Me - Mycelia - Victimhood - Fossora - Atopos - Features Creatures - Courtship - Pagan Poetry - Losss - Sue Me - Tabula Rasa - Future Forever - Notget

Tutte le date del Cornucopia Tour Di seguito trovate l’elenco completo delle date del Cornucopia Tour di Björk. La tournée si tiene in Europa ed è incominciata all’inizio del mese in Portogallo, partendo da Lisbona.

01/09 – Altice Arena, Lisbon, Portugal

04/09 – WiZink Centre, Madrid, Spain

08/09 – Accor Arena, Paris, France

12/09 – Mediolanum Forum, Milan, Italy

16/09 – O2 Arena, Prague, Czech Republic

19/09 – Wiener Stadthalle, Vienna, Austria

23/09 – Unipol Arena, Bologna, Italy

18/11 – Tauron Arena, Krakow, Poland

21/11 – Barclays Arena, Hamburg, Germany

24/11 – Quaterback Immodilien Arena, Leipzig, Germany

28/11 – Hallenstadion, Zurich, Switzerland

02/12 – Zénith, Nantes, France

05/12 – Arkéa Arena, Bordeaux, France

L’incredibile carriera (e vita) di Björk Al secolo Björk Guðmundsdóttir ma conosciuta semplicemente come Björk, nata il 21 novembre 1965 a Reykjavik, in Islanda, è una delle artiste più influenti e innovative degli ultimi decenni. Il suo esordio risale a quando aveva soltanto 11 anni, età in cui ha registrato il suo primo album con una band locale chiamata Tappi Tíkarrass. In seguito è diventata membro dei Sugarcubes, un gruppo pop-rock islandese che ha ottenuto il successo internazionale alla fine degli anni '80. Dopo lo scioglimento dei Sugarcubes, Björk ha intrapreso la carriera solista, diventando una star internazionale. La sua musica è un pastiche di generi, stili, sonorità e atmosfere in cui ritroviamo elettronica sperimentale, pop, trip-hop e world music. L’oliva nel Martini rimane però la sua ugola: una voce distintiva, versatile ed emotiva che ha reso Björk un mito. Debut (1993) è il suo primo album da solista. Post (1995) ha consolidato la sua fama, portando alle orecchie del pubblico internazionale capolavori come Army of Me e Hyperballad. Homogenic (1997) punta sull’elettronica, mentre Vespertine (2001) è più sperimentale e si avvale di suoni organici e campionamenti. Medúlla (2004) ha come grande protagonista la voce umana, accompagnata da pochi strumenti musicali tradizionali. Volta (2007) ha visto la collaborazione di musicisti come come Toumani Diabaté e Antony Hegarty. C’è anche Biophilia (2011), un progetto multimediale che ha combinato musica, app interattive e un documentario.

Fanno parte del peculiare stile e lavoro di Björk anche i suoi video musicali artistici e innovativi, molti dei quali sono stati diretti da registi famosi. Björk non è solo un grande nome della musica contemporanea ma anche, per certi versi, dell'arte contemporanea. Del resto la musicista ha trascorso gran parte della vita (fino al settembre 2013) con l'artista contemporaneo Matthew Barney, importante performance artist, regista e scultore statunitense.