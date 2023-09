Björk, il Cornucopia Tour a Milano il 12 e a Bologna il 23 settembre

La celebre artista islandese si esibirà al Mediolanum Forum con la prima delle due date italiane del suo Cornucopia Tour. Dopo lo show nel capoluogo lombardo, canterà all’Unipol Arena



Björk sta per arrivare a Milano, dove terrà un grande spettacolo (come suo solito). Nel caso della celebre artista islandese, infatti, è forse riduttivo parlare di “concerto” dato che le sue esibizioni sono semmai performance artistiche che mescolano varie componenti dell’arte, per uno show a 360°.

Non solo musica ma anche scenografie, effetti visivi, tableau vivant e performance che quasi potrebbero annoverarsi nell’arte di famose performer del calibro di Marina Abramović, per dire.

Di certo chi partecipa a un “concerto” di Björk non è che esce e dice: “toh, che bel concerto che è stato”. Capita di rimanere ammutoliti per ore, testimoni di una performance che tocca più sensi, parla più lingue e apre più mondi. Insomma, qualcosa di extrasensoriale e quasi un’esperienza aliena, giurano molti dei fan di Björk che hanno avuto l’opportunità di vederla di fronte a sé.



Il “folletto islandese” più famoso al mondo è oggi protagonista del Cornucopia Tour. La tournée prevede due date in Italia: il 12 settembre 2023 a Milano, presso il Mediolanum Forum, poi il 23 settembre all’Unipol Arena di Bologna.

Le prevendite di entrambi gli show sono aperte su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Il Cornucopia Tour sarà spettacolare, come garantisce ogni volta il marchio di fabbrica di Björk

Gli album Utopia e Fossora sono le fonti da cui Björk attinge per il Cornucopia Tour

Il Cornucopia Tour porta in giro per il mondo le incredibili atmosfere degli ultimi due album in studio di Björk: Fossora (2022) e Utopia (2017).

Le date italiane sono molto attese, poiché la musicista islandese manca dal nostro Paese da ben cinque anni, complice chiaramente anche la pandemia di Covid che ha sospeso i grandi eventi in tutto il mondo.

Björk ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo tour sei giorni fa, quando il 1° settembre a Lisbona ha aperto le danze con il kick-off del tour nella capitale portoghese. In quell’occasione, ha parlato del Cornucopia Tour come di “uno scontro tra due mondi, due immaginari che si uniscono per creare un universo nuovo, del tutto inedito”, come riporta RS.

Uno Spettacolo con la S maiuscola

La produzione del Cornucopia Tour annovera immagini digitali create dai media artist Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M apposta per Björk. Le immagini dialogano con la scenografia firmata da Chiara Stephenson. Sul palco saranno presenti assieme alla musicista islandese i Viibra, un gruppo di sette flautiste di enorme talento, “insieme a clarinettisti, un arpista, percussioni, elettroniche e una serie di strumenti su misura implementati nell’innovativo impianto sonoro surround comprensivo di camera di riverbero personalizzata”, come fa sapere la “Bibbia del Rock”, il magazine Rolling Stone.

Per quanto riguarda le due date italiane del tour, sarà Radio Monte Carlo la radio ufficiale dei due eventi.

Tutte le date del Cornucopia Tour

Di seguito trovate l’elenco completo delle date del Cornucopia Tour di Björk. La tournée si tiene in Europa. 01/09 – Altice Arena, Lisbon, Portugal 04/09 – WiZink Centre, Madrid, Spain 08/09 – Accor Arena, Paris, France 12/09 – Mediolanum Forum, Milan, Italy 16/09 – O2 Arena, Prague, Czech Republic 19/09 – Wiener Stadthalle, Vienna, Austria 23/09 – Unipol Arena, Bologna, Italy 18/11 – Tauron Arena, Krakow, Poland 21/11 – Barclays Arena, Hamburg, Germany 24/11 – Quaterback Immodilien Arena, Leipzig, Germany 28/11 – Hallenstadion, Zurich, Switzerland 02/12 – Zénith, Nantes, France 05/12 – Arkéa Arena, Bordeaux, France

Björk: mito, leggenda o musicista reale? Il dubbio rimane...

Al secolo Björk Guðmundsdóttir ma conosciuta semplicemente come Björk, nata il 21 novembre 1965 a Reykjavik, in Islanda, è una delle artiste più influenti e innovative degli ultimi decenni.

Il suo esordio risale a quando aveva solo 11 anni: è a questa tenera età che ha registrato il suo primo album con una band locale chiamata Tappi Tíkarrass. In seguito è diventata membro dei Sugarcubes, un gruppo pop-rock islandese che ha ottenuto il successo internazionale alla fine degli anni '80. Dopo lo scioglimento dei Sugarcubes, Björk ha intrapreso la carriera solista, diventando una star internazionale.

La sua musica è un pastiche di generi, stili, sonorità e atmosfere. Un cocktail inebriante in cui sono shakerate assieme elettronica sperimentale, pop, trip-hop e world music. L’oliva nel Martini è la sua ugola: una voce distintiva, versatile ed emotiva che ha reso Björk un mito.

Debut (1993) è il suo primo album da solista. Post (1995) ha consolidato la sua fama, portando alle orecchie del pubblico internazionale capolavori come Army of Me e Hyperballad. Homogenic (1997) punta sull’elettronica, mentre Vespertine (2001) è più sperimentale e si avvale di suoni organici e campionamenti. Medúlla (2004) ha come grande protagonista la voce umana, accompagnata da pochi strumenti musicali tradizionali. Volta (2007) ha visto la collaborazione di musicisti come come Toumani Diabaté e Antony Hegarty. C’è anche Biophilia (2011), un progetto multimediale che ha combinato musica, app interattive e un documentario. Fanno parte del “pacchetto Björk” anche i suoi video musicali artistici e innovativi, molti dei quali sono stati diretti da registi famosi.

