Björk ha pubblicato il nuovo video di Fossora

LE RADICI DI FOSSORA

Come dichiarato in un'intervista a Sky TG24 con l’album Fossora, che spazia tra le sonorità punk, noise, elettronica e hardcore, la visionaria e futuristica Björk ha inteso “creare un mondo sonoro veritiero” per “dimostrare l’autenticità delle mie radici, ovvero ciò che sono”. L’artista ha scritto il disco durante la pandemia, “quando siamo rimasti bloccati a casa per anni, nei nostri quartieri, e tornare alle proprie radici non è mai stato così forte. Come del resto uscire con gli amici, la famiglia e vivere al meglio il proprio Paese, le abitudini e così via. Quindi sì, questo album parla proprio del piacere di restare a casa, l’amore e il rendersi conto che tutto ciò di cui hai bisogno è proprio accanto a te”. Con Fossora, anticipato dai singoli Atopos, Ovule e Ancestress e arrivato cinque anni dopo la “creazione realizzata tra le nuvole” Utopia, Björk ha inteso “tornare con i piedi per terra, sentire la forza di gravità” in una continua sperimentazione musicale: “Penso che, come cantante e cantautrice, sia importante essere sinceri su ciò che si sta vivendo e affrontando. La vita va avanti con tutti i cambiamenti, che ti piaccia o no. Puoi provare a controllarli, ma non è quasi mai possibile”.