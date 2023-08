Bob Sinclar e Fatboy Slim in concerto alla Praja di Gallipoli

Attesa per i due DJ: mercoledì 3 agosto sarà la volta di Bob Sinclar, sabato 5 agosto di Fatboy Slim

Appuntamento con due DJ e produttori conosciuti in tutto il mondo. La Praja di Gallipoli, uno dei locali più famosi d’Italia e non solo, ospiterà Bob Sinclar e Fatboy Slim per due serate all’insegna della grande musica.

praja, appuntamento con Bob Sinclar e Fatboy Slim L’estate coincide sempre con appuntamenti musicali: da festival a rassegne in grado di riunire migliaia di persone. La Praja di Gallipoli è uno dei locali più famosi del Belpaese grazie a eventi con artisti di caratura internazionale. Giovedì 3 agosto Bob Sinclar sarà il re della consolle del locale per uno degli eventi più attesi della stagione. Il DJ francese si è affermato come uno dei massimi esponenti del genere grazie a una serie di numerose hit, tra le prime Love Generation con Gary Pine. approfondimento Bob Sinclar, il nuovo singolo è D.N.A con Kee

Tra le canzoni più popolari del DJ troviamo anche World, Hold On (Children of the Sky) con Steve Edwards, Sound of Freedom con Gary Pine e Dollarman, Rock the Boat con Pitbull, Dragonfly e Fatman Scoop e We Could be Dancing con Molly Hammar. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

