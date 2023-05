Rita Ora, pubblicato il nuovo video di Praising You con Fatboy Slim

Il singolo, in collaborazione con Fatboy Slim, è il secondo estratto dal disco You & I, in uscita il 14 luglio. La canzone è una nuova versione del celebre brano degli anni ’90 lanciato come terzo singolo dell’album You’ve Come a Long Way, Baby.

La cantante ha presentato l'album su Instagram: “Quest’album significa davvero tanto per me - è come un diario dei miei ultimi anni, è il mio suono ed è così vero per me e per chi sono oggi. Benvenuti nella nuova era”.

Negli anni l’artista ha collezionato tantissimi successi, tra i quali I Will Never Let You Down, Your Song, Anywhere e Let You Love Me.