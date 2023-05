Rita Ora, il video del nuovo singolo Praising You con Fatboy Slim

Il videoclip della nuova canzone è stato diretto dal regista e fidanzato Taika Waititi Condividi

rita ora, la nuova canzone è praising you con fatboy slim Dopo il brano You Only Love Me, la popstar ha distribuito la canzone Praising You, nuova versione del celebre brano Praise You del DJ britannico, presente anche nel videoclip della canzone. Rita Ora ha lanciato il video ufficiale del singolo diretto dal regista e fidanzato Taika Waititi. Il filmato vede l'artista alle prese con un’audizione di ballo. approfondimento Rita Ora, annunciato il nuovo album You & I in uscita il 14 luglio

La cantante ha annunciato l’uscita del nuovo album You & I condividendone la copertina sul profilo Instagram che conta più di sedici milioni di follower. Rita Ora ha scritto: “Quest’album significa davvero tanto per me - è come un diario dei miei ultimi anni, è il mio suono ed è così vero per me e per chi sono oggi. Benvenuti nella nuova era”. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Nel corso degli Rita Ora si è affermata come una delle protagoniste assolute della scena pop mondiale. La cantante ha conquistato grande attenzione con il singolo How We Do (Party) per poi inanellare una serie di successi: da Radioactive a Let You Love Me passando per I Will Never Let You Down, Poison, Your Song e Anywhere. approfondimento Rita Ora, un'anteprima del video della nuova canzone You Only Love Me

