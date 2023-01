Rita Ora, vestita da sposa, promuove "You Only Love Me" su TikTok

Prima i nudi artistici e poi l’abito da sposa: la cantante sa perfettamente come attirare l’attenzione per la promozione della sua nuova canzone Condividi

Rita Ora sembra essere una fervente sostenitrice del whatever it takes per promuovere il suo nuovo singolo. Da giorni, infatti, l'artista dimostra di essere disposta a tutto per lanciare You Only Love Me, il singolo in uscita che promette di segnare l'inizio di una nuova era per la sua carriera musicale. La cantante condivide foto e video molto particolari sui social e l'ultimo che ha pubblicato su Tiktok è forse uno di quelli che ha fatto maggiormente scalpore, perché Rita Ora ha scelto di indossare un abito da sposa. E non c'entra niente il recente matrimonio con Taika Waititi. La cantante ha indossato il velo da sposa e non si è risparmiata in una piccola esibizione particolarmente gradita ai fan.

La promozione social di Rita Ora approfondimento Rita Ora annuncia l'uscita del nuovo singolo You Only Love Me Il video con il vestito da sposa, che dato il titolo della canzone appare più che pertinente al raggiungimento dello scopo promozionale, arriva dopo alcune settimane in cui Rita Ora ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione su di sé. Come? condividendo foto e video sui social senza indossare abiti. Prima è stato un video in cui Rita Ora lascia intendere di essere completamente nuda mostrandosi nel bagno della sua abitazione. Pochi giorni dopo ecco un altro nudo da parte della cantante, stavolta in camera da letto, con una posa in cui ovviamente non si mettono in mostra parti sensibili, così come impongono anche le regole guida dei social network. Ma esistono molti stratagemmi per un vedo-non-vedo che lascia intendere tanto e talvolta riesce anche a imbrogliare gli algoritmi dell’intelligenza artificiale. Certo, davanti a foto e video come questi, quello in abito da sposa appare forse meno dirompente dal punto di vista comunicativo ma anche complice il recente matrimonio, forse quello pubblicato su TikTok è stato uno dei video recenti più apprezzati dai fan. Ad attirare l’attenzione c’è forse anche il dubbio che la nuova canzone, in qualche modo, sia legata proprio a Taika Waititi.

