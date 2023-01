Presenti nel video Lindsay Lohan, Addison Rae, Chelsea Handler, Jodie Turner-Smith e Kristen Stewart Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Venerdì 27 settembre Rita Ora tornerà con il nuovo singolo You Only Love Me. In attesa dell’uscita, la popstar ha pubblicato un’anteprima del videoclip del brano, presenti numerose guest star.

rita ora, il videoclip di you only love me approfondimento Rita Ora, vestita da sposa, promuove "You Only Love Me" su TikTok You Only Love Me è la canzone che segnerà l’atteso comeback della voce di Anywhere. L’artista ha regalato al pubblico un’anteprima del video della canzone, anticipata dal saluto di alcune celebrity di Hollywood: Lindsay Lohan, Addison Rae, Chelsea Handler, Jodie Turner-Smith e Kristen Stewart.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video La parte finale del filmato, condiviso sul profilo Instagram da oltre sedici milioni di follower, ha mostrato Rita Ora indossare due differenti outfit, uno dei quali un abito da sposa.

approfondimento Kosovo, Rita Ora sarà sui francobolli Rita Ora è tra le popstar più popolari a livello internazionale. La cantante ha scalato le classifiche con numerose hit, tra le quali Radioactive e I Will Never Let You Down.

approfondimento Rita Ora su Taika Waititi: "Sono molto innamorata” Tra gli album più apprezzati da parte del pubblico troviamo Phoenix, contenente i tormentoni Your Song e Let You Love Me.

