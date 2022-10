Rita Ora e Taika Waititi condurranno gli MTV Music Awards a Düsseldorf

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Domenica 13 novembre, Rita Ora e Taika Waititi saranno i padroni di casa degli MTV EMAs 2022, in diretta da Düsseldorf, in Germania. Si tratta di uno degli eventi musicali più importanti della stagione invernale, tanto che lo spettacolo sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Mtv in più di 170 Paesi del mondo, tra i quali anche l’Italia. Nel nostro Paese, infatti, l'evento live andrà in onda a partire dalle 20 (ora italiana). La prima parte sarà interamente dedicata al pre-show, dalla durata di circa un’ora. Quindi, dalle 21, inizierà il vero e proprio live dell’evento MTV sul canale Sky 131 e in streaming sulla piattaforma NOW. Su VH1 andrà in onda sul canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715 con il commento in italiano. Su MTV Music, canale Sky 132 e 704, verrà trasmesso in lingua originale.