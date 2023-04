Rita Ora, annunciato il nuovo album You & I in uscita il 14 luglio

A circa cinque anni di distanza dall'uscita dell’album Phoenix, Rita Ora pubblicherà il nuovo progetto discografico You & I, in arrivo sul mercato il 14 luglio.

La popstar è tra le grandi protagoniste della scena discografica internazionale. Nel corso degli anni l’artista si è imposta con hit esplosive in grado di scalare le classifiche. Ora, Rita Ora è pronta per alzare il sipario sulla nuova era discografica.

Rita Ora (FOTO) ha rivelato che il disco arriverà sul mercato tra pochi mesi, più precisamente il 14 luglio. La cantante ha parlato del significato del progetto: “Quest’album significa davvero tanto per me - è come un diario dei miei ultimi anni, è il mio suono ed è così vero per me e per chi sono oggi. Benvenuti nella nuova era”

You & I è stato anticipato dai singoli Praising You con Fatboy Slim e You Only Love Me.