Bob Sinclar, il nuovo singolo è We Could Be Dancing con Molly Hammar

Bob Sinclair, il videoclip del singolo

approfondimento

We Could Be Dancing è il titolo del nuovo singolo dell’artista francese che da anni domina il mercato musicale a livello internazionale con brani come Love Generation con Gary Pine, World, Hold On (Children of the Sky) con Steve Edwards e Lala Song con The Sugarhill Gang.

Ora, Bob Sinclar ha scelto di collaborare con una delle protagoniste indiscusse della scena discografica svedese, ovvero Molly Hammar, nota anche per aver partecipato due volte al Melodifestivalen con I’ll Be Fine e Hunger per cercare di rappresentare la propria nazione all’Eurovision Song Contest.