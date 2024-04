Simone Tomassini pubblica il singolo Sono Vivo e fa il misterioso

Sono Vivo è il nuovo singolo di Boom Bay e Simone Tomassini. Nei giorni scorsi il cantautore comasco ha divertito e incuriosito il pubblico proponendo una serie di interrogativi ai suoi follower, comunicando l’imminente pubblicazione di un duetto, ma senza svelare l’identità dell’artista scelto per l’insolito feat: “Sono stato invaso da messaggi con centinaia di nomi di artisti. Molti sono amici, altri sono colleghi che stimo e che amo. Con alcuni di loro, attraverso le mie storie Instagram, ho anche duettato virtualmente e mi sono stradivertito! Boom Bay in realtà... non esiste! La sua voce è stata creata dall’Intelligenza Artificiale. Ho scelto di utilizzare l’Ai per gioco, per curiosità per studiare. La tecnologia mi ha sempre affascinato e in questo caso mi ha dato la possibilità di sperimentare. Sono sicuro che, se l’intelligenza artificiale viene usata bene, può rappresentare un vero aiuto. Io sto curiosamente sperimentando. Boom Bay è nato per gioco. Come chiamiamo questo personaggio che canta come una bomba? Da lì Boom e Bay per ricollegarci all’AI, intelligenza artificiale, con un riferimento, non troppo velato,al suo approccio vocale decisamente... indie!".



Sono Vivo è stato scritto dallo stesso Simone Tomassini che ne ha anche curato la produzione presso Simone Lab: "Sto registrando il mio nuovo disco di inediti e l’idea di proporre Sono Vivo è nata in studio e per caso. E’ una canzone immediata, fresca, spontanea e molto efficace per il momento storico che stiamo vivendo. È un esperimento. Sono Vivo rappresenta me e tutte quelle persone che devono sempre ricordarsi che Sono Vivo è il primo vero comandamento! Poi...Vasco cantava “Io sono ancora qua” e io rispondo... Sono Vivo, un modo per ribadire che ci sono, anche se non appaio spesso in televisione".



Il brano è stato pubblicato il 16 aprile, una data per nulla casuale: “Il 16 aprile sono nati i miei unici e indiscussi miti e idoli: mio nonno Felice, cui nel 2016 ho dedicato un album e la struggente 1928, e Charlie Chaplin, a cui è dedicata la mia canzone Charlot, il cui testo riporta i suoi aforismi più significativi". Attualmente Simone Tomassini è al lavoro per la definizione del calendario del tour europeo, in cui celebrerà 20 anni di carriera. L’11 maggio ci sarà uno speciale live per festeggiare i 50 anni. Un traguardo molto importante e in questa occasione Simone vuole radunare tutti i suoi ammiratorie festeggiare con una bel live acustico. L'appuntamento è alle 20 di sabato 11 maggio al locale La Meccanica di Nerviano in ViaCesare Battisti, 2.